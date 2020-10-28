Минфин «прокатил» часть российских граждан с индексацией пенсий

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов отказал работающим пенсионерам в индексации выплат и разъяснил позицию Минфина. Он считает более справедливым поддержать неработающих пенсионеров.

Силуанов исходил из того, что пенсия - это компенсация за утраченный заработок, а работающий пенсионер не теряет его. С одной стороны, он получает зарплату, а с другой - пенсию.

«Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах наверное, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите - давайте еще и индексировать пенсию», - приводит слова министра ТАСС.

Он считает первоочередной задачей индексацию выше инфляции неработающим пенсионерам.

Напомним, индексацию заморозили с 1 января 2016 года для уменьшения дефицита Пенсионного фонда. В начале октября президент России Владимир Путин поддержал идею о возобновлении индексации. Про нее говорилось в принятых поправках в Конституцию, однако они не гарантировали возвращение к индексации.