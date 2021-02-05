Минэнерго успокоило хабаровчан: топливо есть

Общество

Поставки топлива после приостановки работы Хабаровского НПЗ полностью восстановлены в Хабаровском крае.

Как заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, завод возобновил выпуск, а для устранения дефицита в регион дополнительно направлено топливо. По его словам, всего было дополнительно закуплено 40 тысяч тонн. Как отметил Сорокин, на некоторых АЗС наблюдался ажиотажный спрос на бензин, а также были выявлены случаи спекуляции, сообщает РБК.

Тем временем, в Хабаровске предприимчивые граждане пользуются ситуацией с дефицитом бензина и продают топливо по цене, почти вдвое завышенной. Места в очереди на АЗС стоят тысячу рублей.

Соответствующие объявления есть в интернете. Бензин Аи-92 продают по 75 рублей за литр, АИ-95 - по 80, АИ-101 - по 100. Дизельного топлива в продаже нет.