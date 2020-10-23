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Михаила Ефремова в колонии поместят карантинную камеру
23 октября, 2020 13:29
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Vk.com/mihailefremov
Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП с его участием, снова отправится на карантин.
После этапирования в колонию Ефремов пройдет первичный медицинский осмотр. Потом осужденный будет помещен в камеру карантинного отделения на две недели.
В колонию Ефремова могут этапировать в ближайшие время, пишет «РИА Новости».
Ранее Ефремов заявил, что его бывший адвокат Эльман Пашаев занимался саморекламой, а не его защитой в ходе рассмотрения дела о смертельном ДТП.
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