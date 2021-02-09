Михаила Ефремова поместили в пятиместную камеру в московском СИЗО «Водник»

Общество

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 месяцев по делу о смертельной автоаварии, помещен в пятиместную камеру в СИЗО-5 («Водник») УФСИН России по городу Москве.

Как сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, пока у него один сосед, которого осудили за кражу. Артист одет в тюремную одежду — черный свитер со светлой полосой и бейджем с фотографией и Ф.И.О.

Как сообщил Ефремов, в колонии он вставлял замки в молнии халатов — средств индивидуальной защиты и паковал готовые изделия. При этом артиста официально не уведомляли, по какому делу его этапировали в Москву, сообщает РБК.

Несколько дней назад сообщалось о том, что Ефремов пропал из колонии в Белгородской области, в которой отбывал наказание.

Сначала об «исчезновении» Ефремова сообщил друг актёра.