Осужденный Михаил Ефремов исчез из колонии в Белгороде

Общество

Актёр Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, пропал из колонии в Белгородской области, в которой отбывал наказание.

Сначала об «исчезновении» Ефремова сообщил друг актёра. Мужчина направил осужденному письмо, однако оно вернулось отправителю с пометкой «адресат убыл в другое учреждение».

Один из адвокатов Ефремова сообщил, что ему о судьбе актёра ничего неизвестно. Другой представитель Ефремова - Пётр Хархорин – сообщил, что осужденного действительно перевели, но не уточнил куда, сообщает Telegram-канал «Подъём».

Дополнение. Telegram-канал Mash сообщил, что Ефремова готовят для этапирования в Москву, где будет рассмотрена кассационная жалоба на его приговор.