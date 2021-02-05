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Осужденный Михаил Ефремов исчез из колонии в Белгороде

Антон Мельников
5 февраля, 2021 19:02
1 мин
Антон Мельников
5 февраля, 2021 19:02
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, пропал из колонии в Белгородской области, в которой отбывал наказание.

Сначала об «исчезновении» Ефремова сообщил друг актёра. Мужчина направил осужденному письмо, однако оно вернулось отправителю с пометкой «адресат убыл в другое учреждение».

Один из адвокатов Ефремова сообщил, что ему о судьбе актёра ничего неизвестно. Другой представитель Ефремова - Пётр Хархорин – сообщил, что осужденного действительно перевели, но не уточнил куда, сообщает Telegram-канал «Подъём».

Дополнение. Telegram-канал Mash сообщил, что Ефремова готовят для этапирования в Москву, где будет рассмотрена кассационная жалоба на его приговор.

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ТЕГИ
колония
Михаил Ефремов
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