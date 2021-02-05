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Общество
Осужденный Михаил Ефремов исчез из колонии в Белгороде
5 февраля, 2021 19:02
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Актёр Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, пропал из колонии в Белгородской области, в которой отбывал наказание.
Сначала об «исчезновении» Ефремова сообщил друг актёра. Мужчина направил осужденному письмо, однако оно вернулось отправителю с пометкой «адресат убыл в другое учреждение».
Один из адвокатов Ефремова сообщил, что ему о судьбе актёра ничего неизвестно. Другой представитель Ефремова - Пётр Хархорин – сообщил, что осужденного действительно перевели, но не уточнил куда, сообщает Telegram-канал «Подъём».
Дополнение. Telegram-канал Mash сообщил, что Ефремова готовят для этапирования в Москву, где будет рассмотрена кассационная жалоба на его приговор.
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