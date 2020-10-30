Михаил Ефремов выбрал место для отбывания наказания

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Михаил Ефремов, осужденный за «пьяное» ДТП на 7,5 лет колони общего режима, рассказал, где хочет отбывать наказание. Об этом заявила член столичной ОНК Марина Литвинович.

Осужденный не может отказаться от колонии, в которую его направили. Однако при распределении стараются учитывать его место жительства и нахождение родственников.

Ефремов хочет остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. У актера есть хронические заболевания и есть опасение за состояние здоровья во время этапирования, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Ефремов, находясь в СИЗО занялся работой по профилю. Адвокат артиста Владимир Васильев рассказал, что актер пишет сценарии.