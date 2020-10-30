Актер Михаил Ефремов в СИЗО без дела не остался

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Михаил Ефремов, который был осужден на 7,5 лет за смертельное ДТП, находясь в СИЗО занялся работой по профилю. Адвокат артиста Владимир Васильев рассказал в интервью «Стархиту», что актер пишет сценарии.

Сейчас Ефремов находится в хозотряде, там проживают в не запираемых помещениях, подъем в 6 утра, отбой - в 10 вечера. В свободное время можно читать книги из библиотеки, играть в настольные игры, бильярд и теннис, а также ходить в спортзал, пишут «Известия».

Ранее Ефремов заявил, что его бывший адвокат Эльман Пашаев занимался саморекламой, а не его защитой в ходе рассмотрения дела о смертельном ДТП.