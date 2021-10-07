Михаил Саакашвили купил в тюремную камеру телевизор и матрас
Информация о том, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме под Тбилиси, в камере нет матраса и телевизора, не соответствуют действительности. Об этом сообщила специальная пенитенциарная служба страны.
Ранее адвокат Саакашвили Бек Басилая рассказал о самочувствии политика после недели пребывания в Руставской тюрьме. Он пожаловался на плохие условия, отметив, что в камере нет ни телевизора, ни матраса.
В пенитенциарной службе эту информацию опровергли, заявив, что Саакашвили пользуется телевизором и у него есть матрас. Политик смог купить все необходимое в магазине, расположенном на территории исправительного учреждения. Также ему выдали личные вещи, в том числе белье, одеяло и подушку, пишет «РИА Новости».
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