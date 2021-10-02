Михаил Мурашко предсказал скорое открытие границ Европы для россиян
ВОЗ в скором времени должна признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, на сегодняшний день все проблемы по этому делу сняты. Этот вопрос был поднят в ходе встречи членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения в Женеве, пишет «Lenta.ru».
«Мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», - отметил министр.
Таким образом, это снимет препятствие для россиян посещать зарубежные страны, которые на национальном уровне не признали российский препарат.
Ранее «Спутник V» прошла третью фазу исследований на пациентах в возрасте старше 60-ти лет. Она показала высокую эффективность и безопасность.