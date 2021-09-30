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«Главная вакцина России» прошла третью фазу испытаний
30 сентября, 2021 16:19
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла третью фазу исследований на пациентах в возрасте старше 60-ти лет. Она показала высокую эффективность и безопасность. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Глава Минздрава подчеркнул, что препарат показал «высокий профиль безопасности и эффективности» и сейчас идёт формирование итогового отчета по испытаниям.
По словам Мурашко, в исследовании приняли участие более 23 тысяч пациентов, передаёт «Коммерсантъ».
Также стало известно, что эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 90%. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».
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