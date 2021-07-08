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Михаил Мишустин отправит фермеров торговать продукцией на поле
8 июля, 2021 13:36
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Виктор Лисицын/Global Look Press
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил коллегам поддержать фермеров, позволив им торговать своей продукцией на принадлежащих им землях сельхоз назначения, а не в специально отведенных для этого местах.
Премьер-министр подчеркнул, что с введением ряда изменений в законы, фермерам разрешат продавать товары не только на рынках и ярмарках, но и на личном участке, «установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, которые фермерами уже используются», – цитирует Мишустина ТАСС.
Таким образом им удастся привлечь больше покупателей и снизить издержки.
Ранее сообщалось о том, что Михаил Мишустин передумал по поводу 60% привитого населения – появилась цифра позначительней.
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