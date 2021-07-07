Мигранты, белорусы, зеки - Россия борется с дефицитом строительных кадров как может

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На строительство Восточного полигона РЖД будут привлекаться мигранты, граждане Беларуси и заключенные тюрем. Работа по их привлечению уже ведется, поданы соответствующие заявки. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Мы подали заявку на привлечение рабочих из Белоруссии, также планируем привезти из Киргизии и Узбекистана, работаем с комиссией Татьяны Голиковой, чтобы ускорено завезти эти силы», - заявил вице-премьер.

Он пояснил, что сейчас над Восточным полигоном трудится 11 тысяч человек. При этом для реализации проекта необходимо не менее 15 тысяч.

Хуснуллин выразил надежду на то, что вскоре ряды строителей пополнятся за счет сил РЖД.

«Надеемся, что РЖД 15 тысяч человек мобилизует в течение июля, максимум августа, - сказал он. - К концу года объем мобилизации должен дойти до 20 тысяч человек«.

Вице-премьер также сообщил, что власти ведут работу по привлечению к строительству заключённых. Из системы ФСИН будет привлечено более 1 тысячи человек.

»Также ведем работу с Федеральной службой исполнения наказаний, тоже частично мобилизуем уже более тысячи человек«, - приводит слова Хуснуллина «Интерфакс».

Напомним, в связи с пандемией и ограничениями на трансграничные передвижения, в России возникла нехватка рабочей силы. Ранее вице-премьер Хуснуллин сообщал, что на строительные объекты в стране необходимо привлечь порядка 5 миллионов мигрантов. О планах привлеч к строительству выходцев из беларуси стало известно в мае.