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Правительство России нашло кем заменить узбеков и таджиков на стройках

Антон Мельников
20 мая, 2021 19:43
1 мин
Антон Мельников
20 мая, 2021 19:43
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правительство России фактически нашло замену мигрантам из Узбекистана и Таджикистана на стойках. Их могут заменить рабочие из Беларуси. Соответствующая возможность обсуждалась на встрече вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Анатолием Сиваком. Белорусов планируется привлекать к реализации «ключевых строительных проектов». Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В ходе встречи Хуснуллин обратил внимание, что в России отмечается нехватка кадров для возведения крупных строительных объектов. В частности, речь шла о культурных центрах в Калининграде и Владивостоке, космодроме Восточном и других проектах.

Идею о сотрудничестве в строительной сфере Анатолий Сивак поддержал, стороны договорились проработать вопрос привлечения строителей, передаёт Lenta.ru.

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Строительство
Марат Хуснуллин
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