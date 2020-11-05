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МИД в открытую попросил россиян не ездить за границу

Лилия Караева
5 ноября, 2020 17:03
1 мин
Аэропорт
Piqsels.com

Россиянам следует воздержаться от поездок за границу. С соответствующим призывом к гражданам обратилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она посоветовала гражданам «по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж». Захарова объяснила это «крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном в мире».

Она констатировала, что ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться. Захарова напомнила, что только за прошлую неделю коронавирусом заразилось рекордное число людей - четыре миллиона человек, пишет деловая газета «Взгляд».

Ранее стало известно, что Греция вводит всеобщий карантин с 7 ноября. До этого жесткий карантин ввела Бельгия, Англия объявила локдаун с 5 ноября по 2 декабря.

темы
Россия
МИД
поездки
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