«Мы в огороде лежали три часа». Жители рассказали о взрывах боеприпасов в Рязанской области

Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Под Рязанью продолжает гореть военный склад с боеприпасами.

ЧП произошло у поселка Желтухинский. В регионе ввели режим ЧС. Местных жителей эвакуировали. Один из пунктов временного размещения открыли в селе Вослебово. Люди рассказали, как они пережили происшествие.

Как сообщила одна из эвакуированных Зинаида Колотова, ей пришлось лежать в огороде три часа. «Только встанем — как треск начнется — невозможно, так страшно», — отметила женщина.

«Когда начало взрываться, мы по лесу бегали, прятались за дубами там», — сообщил другой эвакуированный Константин Савонин.

Всего спасатели вывезли из опасного района более 2 тысяч 300 человек, сообщает телеканал «360».

Напомним, на складах хранилось порядка 75 тысяч тонн ракетного и артиллерийского вооружения. Разлет осколков от взрывов ракет и боеприпасов достигает почти 20 километров.