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«Мы не специалисты»: Пескова попросили оценить поступок профессора во время атаки на пермский вуз
22 сентября, 2021 14:58
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Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com
Журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова оценить действия преподавателя Пермского государственного университета Олега Сыромятникова. Напомним, он отказался останавливать лекцию в разгар стрельбы в вузе.
Песков заявил, что не может оценить действия профессора.
«Мы не имеем права делиться своей позицией...», - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.
Он заметил, что у Кремля «не должно быть никакой позиции» по ситуации с преподавателем. «Мы не специалисты», - заявил кремлевский чиновник.
Напомним, профессор-филолог Олег Сыромятников продолжил занятие во время нападения на вуз. Его лекция попала в сеть. Анализ действий преподавателя проведет Следственный комитет.
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