Месть бессменного президента: сайт независимого белорусского издания заблокировали власти

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Одно из крупнейших медиа в Беларуси - портал Tut.by - заблокировали власти. Независимое издание привлекло внимание силовиков после президентских выборов в 2020 году - оно позволяло себе критиковать бессменного президента республики Александра Лукашенко.

О том, что Tut.by заблокирован, подтвердило Министерство информации страны.

Ведомство так объяснило блокировку: «Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе Tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL». Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Портал уже не открывается из России.

Ранее сообщалось об обысках у сотрудников редакции.

После выборов президента в Беларуси Tut.by активно освещал массовые протесты. Он публиковал материалы, связанные с оппозицией.