В редакцию белорусского издания пришли силовики и запечатали двери полиэтиленом

Политика

Сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Белоруссии пришли в офис известного издания Tut.by, а также домой к нескольким журналистам и главному редактору Марине Зотовой.

Также сотрудники ДФР пришли сразу к нескольким редакторам TUT.BY домой. В офисе портала, где шла планерка никто на звонки не отвечает. Двери в офис оказались запечатали полиэтиленом.

В доме, где живет главный редактор tut.bу Марина Золотова, сломана дверь в общий тамбур на ее этаже. Очевидцы рассказывают, что это был сильный шум и грохот, сообщается на телеграм-канале «TUT.BY».