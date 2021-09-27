Меркель после сложения полномочий останется жить в своей квартире. Что представляет собой жилище?
Стало известно, где будет жить канцлер Германии Ангела Меркель после сложения полномочий. Это не элитная закрытая недвижимость, как можно было подумать. Журналисты узнали, что представляет собой ее жилище.
После отставки Меркель останется жить в своей квартире в Берлине. Второе место дислокации - загородный дом в Укермарке.
Берлинская квартира находится в доме-памятнике XIX века. Рядом с ним - набережная реки Шпрее и Пергамский музей. Вокруг дома нет никаких ограждений. У здания частично отвалилась отделка стен.
В доме, где проживает Меркель, шесть квартир - в них живут исключительно немцы. Все жильцы пенсионного или предпенсионного возраста.
Меркель переехала в эту квартиру до того, как стала канцлером, отказавшись от служебного жилья. Перед домом стоит единственный полицейский.
Как пишет РИА Новости, перед домом нельзя устраивать демонстрации, запрещено фотографировать таблички с именами жильцов.
С уходом с должности 67-летняя Меркель будет получать пенсионное обеспечение в размере около 15 тыс. евро в месяц. Она может рассчитывать на оплату личного водителя.
Ранее сообщалось, что при посещении Марловского птичьего парка Меркель подверглась атаке попугая.