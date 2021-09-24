За два дня до отставки Ангела Меркель подверглась «атаке» агрессивного попугая
Канцлер Германии Ангела Меркель подверглась «нападению» попугая во время посещения Марловского птичьего парка. Это один из ее последних визитов в качестве лидера Германии - 26 сентября в стране пройдут выборы и сменится канцлер.
Инцидент произошел, когда Меркель кормила птиц. В ее руках были стаканчики со смесью из высушенной пыльцы, фруктозы, зерен и воды.
В один момент попугай клюнул политика - укус оказался болезненным.
После этого Меркель подошла познакомиться с 60-сантиметровым филином, но осторожничала.
«Нет, я хорошо справилась с попугаями», - ответила она на предложение подержать птицу. О ситуации с Меркель рассказал телеканал «360».
Выборы в Германии пройдут 26 сентября. 67-летняя Меркель не выдвигала свою кандидатуру. Она занимала пост с 2005 года.
Ранее стало известно, что Меркель выбрала голосование по почте на предстоящих выборах. Этим правом может воспользоваться каждый гражданин Германии. Почему канцлер выбрала такой способ, не сообщалось.