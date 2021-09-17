В Германии назвали выбранный Ангелой Меркель способ голосования и не раскрыли причину такого решения
Стал известен способ голосования, который выбрала канцлер Германии Ангела Меркель на выборах в бундестаг. Причину ее решения не раскрыли.
Канцлер воспользуется правом почтового голосования. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос, пригласят ли прессу на избирательный участок Меркель.
Почему канцлер выбрала почтовое голосование, он не раскрыл. Зайберт сослался на право каждого избирателя использовать данный способ голосования.
Журналисты предположили, что это может быть связано с пандемией.
«Я могу вам только сообщить факт - она использует голосование почтой», - сказал Зайберт. Его слова приводит РИА Новости.
Напомним, выборы в Германии состоятся 26 сентября. Меркель не претендует на новый срок.
Ранее сообщалось, что Путин впервые за 20 лет проголосует в непривычном формате - онлайн. Накануне он зарегистрировался в системе электронного голосования.