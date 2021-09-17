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Политика
В этот раз всё по-другому: Путину впервые за 20 лет придется голосовать в непривычном для себя формате
17 сентября, 2021 12:19
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Президент России Владимир Путин впервые за 20 лет будет голосовать в непривычном для себя формате. Предыдущие годы у него была традиция голосовать на избирательном участке.
Об онлайн-голосовании президента сообщило ТАСС. Когда именно проголосует Путин, неизвестно. Кремль пообещал проинформировать об этом.
Раньше Путин голосовал на избирательном участке в Российской академии наук. В последний раз он был там 1 июля 2020 года, чтобы отдать голос за поправки в Конституцию.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства зарегистрировался в системе электронного голосования. Напомним, президент находится на вынужденном карантине в связи со вспышкой коронавируса в своем окружении.
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