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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обострении коронавируса в столице

Антон Мельников
5 ноября, 2020 09:53
1 мин
Kremlin.ru
Kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице снова обостряется заражение коронавирусом. Об этом он сообщил на своём официальном сайте.

«В начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», — написал московский градоначальник.

Несколькими днями ранее, 2 ноября, мэр заявлял, что в столице за неделю число фиксируемых зараженных снизилось на 1%. 1 Ноября Собянин рассказывал, что введенные карантинные меры показали свою эффективность, передают «Известия».

На фоне обострения ситуации в Москве, мэр решил продлить режим дистанционного обучения для учеников школ.

темы
Москва
Сергей Собянин
коронавирус
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