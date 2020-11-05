Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обострении коронавируса в столице

Kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице снова обостряется заражение коронавирусом. Об этом он сообщил на своём официальном сайте.

«В начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», — написал московский градоначальник.

Несколькими днями ранее, 2 ноября, мэр заявлял, что в столице за неделю число фиксируемых зараженных снизилось на 1%. 1 Ноября Собянин рассказывал, что введенные карантинные меры показали свою эффективность, передают «Известия».

На фоне обострения ситуации в Москве, мэр решил продлить режим дистанционного обучения для учеников школ.