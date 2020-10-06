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Мэр Бишкека покинул свой пост

Марьям Ибрагимова
6 октября, 2020 12:19
1 мин
Фото: kabar.kg
Фото: kabar.kg

На фоне протестов в Киргизии главы городов и областей страны стали складывать свои полномочия. Так, сегодня, 6 октября, мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Об этом в своем Facebook-аккаунте написала его советник Гуля Алмамбетова.

«Официально. Мэр Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Спасибо за службу, Азиз Эмильбекович», – написала она.

Ранее представители оппозиции временно провозгласили новым мэром Бишкека Жоошбека Коеналиева – кандидата в депутаты парламента Киргизии от партии «Республика», сообщало агентство АКИpress. К слову, кроме Суракматова, свои полномочия сложили полномочные представители правительства в Баткенской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях. Все они пишут заявления об уходе по собственному желанию.

Ранее ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент республики, которые прошли 4 октября.

темы
выборы
Киргизия
беспорядки
Бишкек
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