Меня кошка спасла: Чичерина расказала детали обстрела беспилотников Азербайджана

Фото: Telegram-канал певицы

Певица Юлия Чичерина рассказала, как ей удалось не пострадать при обстреле беспилотников Азербайджана в Нагорном Карабахе. Своим приездом она решила поддержать армянских военных.

«Сначала был взрыв, потом началась воздушная тревога — это были беспилотники. Прятаться особо было негде, из машин нас повыгоняли. Я спряталась под навесом закрытой торговой лавочки: там была кошка, а кошки всегда бегут от "прилетов". Так что кошка спасла», — поделилась она с корреспондентом «Комсомольской правды».

Ранее сегодня Азербайджан обстрелял город Степанакерт в Нагорном Карабахе.