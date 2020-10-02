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Меня кошка спасла: Чичерина расказала детали обстрела беспилотников Азербайджана

Анастасия Красильникова
2 октября, 2020 21:42
1 мин
Фото
Фото: Telegram-канал певицы

Певица Юлия Чичерина рассказала, как ей удалось не пострадать при обстреле беспилотников Азербайджана в Нагорном Карабахе. Своим приездом она решила поддержать армянских военных.

«Сначала был взрыв, потом началась воздушная тревога — это были беспилотники. Прятаться особо было негде, из машин нас повыгоняли. Я спряталась под навесом закрытой торговой лавочки: там была кошка, а кошки всегда бегут от "прилетов". Так что кошка спасла», — поделилась она с корреспондентом «Комсомольской правды».

Ранее сегодня Азербайджан обстрелял город Степанакерт в Нагорном Карабахе.

темы
Армения
Азербайджан
обстрел
Нагорный Карабах
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