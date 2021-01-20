Общество

Медицинские учреждения самопровозглашеннх Луганской народной республики и Донецкой народной республики заявили о готовности приступить к вакцинации жителей российским препаратом против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале.

«В ЛНР и в ДНР полностью отработаны «дорожные карты» по началу вакцинации населения российской вакциной Спутник V. Проверены и сертифицированы прививочные кабинеты», – сказано в его сообщении.

Он отметил, что вакцина поступит в медучреждения республик уже в этом месяце. Пока ЛНР получит 66 тысяч доз препарата, а ДНР – 80 тысяч доз. Вопрос о дальнейших поставках российского лекарственного средства против COVID-19 будет обсуждаться с представителями профильных ведомств.

Ранее сообщалось о том, что ДНР и ЛНР отправят людей на Украину во имя христианских ценностей.