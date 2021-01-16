ДНР и ЛНР отправят людей в Украину во имя христианских ценностей

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Власти непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приняли решение о передаче в одностороннем порядке Украине группы лиц в числе которых женщины и тяжелобольные.

Посредником в данном вопросе выступил один из руководителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

В заявлении на сайте ДНР говорится, что данный акт следует расценивать, «как жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников — Крещения Господнего». Об этом сообщает РБК.