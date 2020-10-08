Медпомощь станет недоступной и некачественной: страховщикам не понравился проект Минздрава РФ

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Всероссийский союз страховщиков написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором раскритиковал поправки Минздрава к закону об ОМС. Страховые компании опасаются, что медицинская помощь станет менее качественной и доступной.

Речь идет о выделении федеральных медцентров, оказывающих высокотехнологичную помощь, в отдельную категорию. Их будет финансировать федеральный фонд ОМС (ФФОМС) в обход страховых компаний. У последних останутся в ведении только региональные медучреждения.

Другое изменение касается сокращения расходов ФОМС на ведение дел страховым компаниям с 1-2%, поступивших больнице по душевым нормативам, до 0,5-1%. Поправки также вводят штрафы для страховщиков.

Страховщики предупреждают, что проект Минздрава приведет к усилению бюрократизации и коррупции в медицине и вызовет рост социальной напряженности. Медпомощь станет недоступной и менее качественной. Изменения вызовут рост случаев навязывания пациентам платных услуг, пишет «Коммерсантъ».

Проектом Минздрава недоволен и Всероссийский союз пациентов. Его сопредседатель Юрий Жулев указал на главный недостаток поправок - ликвидацию функции медорганизаций по защите прав пациентов при оказании помощи.

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