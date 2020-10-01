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Общество
Минздрав встретил октябрь новым обновлением рекомендаций по лечению COVID-19
1 октября, 2020 20:30
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Новыми рекомендациями по профилактике, а также диагностике и лечению коронавируса порадовало Министерство здравоохранения.
В частности, добавилено описание применения препарата с непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях. Соответсвующий документ Минздрав опубликовал у себя на сайте.
Ведомство связало подобное решение с внесением соответствующих изменений в регистрационное удостоверение препарата.
Напомним, стоимость аналога фавипиравира — лекарственного средства «Арепливар», на данный момент составляет 12 320 руб.
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