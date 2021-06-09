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Медиков больше не будут сажать в тюрьму за утрату наркотических средств
9 июня, 2021 13:03
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АГН Москва/Global Look Press
Государственная дума РФ приняла сегодня в третьем чтении законопроект, который позволит медикам спокойнее заниматься своими профессиональными обязанностями. Их больше не будут запугивать уголовным наказанием в случае потери наркотических или психотропных веществ.
Депутаты подчёркивают, что врачи освобождаются от ответственности только в том случае, если вещества были потеряны или разбиты случайно, но при этом не нанесли никому никакого вреда.
Однако факт утраты должен быть зафиксирован комиссией.
При этом не значит, что с медиков снимут дисциплинарную и материальную ответственность за оплошность, сказано на сайте ГД.
Ранее в нижней палате парламента РФ приняли законопроект о бесплатном втором высшем образовании.
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