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Матч с участием белорусских и европейских футболистов передумали проводить

Лилия Караева
27 мая, 2021 12:08
1 мин
Лилия Караева
27 мая, 2021 12:08
1 мин
Футбольный мяч
Pixabay

Белорусская федерация футбола отменила запланированный на 5 июня матч к 110-летию футбола. На стадионе «Динамо» должны были встретиться известные белорусские и европейские футболисты.

Причины отмены матча не сообщаются. Он перенесен на неопределенный срок, пишет Tribuna.com.

В сообщении федерации футбола говорится: «Дальнейшая информация по матчу будет опубликована позднее».

За хозяев должны были выступить Александр Глеб, Тимофей Калачев, Сергей Штанюк и другие известные белорусские футболисты. Команде Беларуси должна была противостоять сборная Старого Света.

Отмене матча предшествовал скандал с принудительной посадкой самолета в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне прокомментировал инцидент.

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