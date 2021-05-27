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Матч с участием белорусских и европейских футболистов передумали проводить
27 мая, 2021 12:08
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Pixabay
Белорусская федерация футбола отменила запланированный на 5 июня матч к 110-летию футбола. На стадионе «Динамо» должны были встретиться известные белорусские и европейские футболисты.
Причины отмены матча не сообщаются. Он перенесен на неопределенный срок, пишет Tribuna.com.
В сообщении федерации футбола говорится: «Дальнейшая информация по матчу будет опубликована позднее».
За хозяев должны были выступить Александр Глеб, Тимофей Калачев, Сергей Штанюк и другие известные белорусские футболисты. Команде Беларуси должна была противостоять сборная Старого Света.
Отмене матча предшествовал скандал с принудительной посадкой самолета в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне прокомментировал инцидент.
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