Общество

В Министерстве иностранных дел России высказались по поводу решения президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции сроком на пять лет в отношении трех местных оппозиционных телеканалов – «112 Украина», NewsOne и ZIK.

По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, данный жест лидера государства является вопиющим примером политической цензуры.

«Это идет вразрез с законами Украины и международными обязательствами Киева по защите свободы слова», – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что более полутысячи украинских журналистов остались без работы после решения Зеленского заблокировать телеканалы. Депутаты Рады готовят обращения в различные инстанции.