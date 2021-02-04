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Мария Захарова назвала блокировку каналов Украины вопиющим примером цензуры

Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 16:52
1 мин
Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 16:52
1 мин
facebook.com/MIDRussia
facebook.com/MIDRussia

В Министерстве иностранных дел России высказались по поводу решения президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции сроком на пять лет в отношении трех местных оппозиционных телеканалов – «112 Украина», NewsOne и ZIK.

По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, данный жест лидера государства является вопиющим примером политической цензуры.

«Это идет вразрез с законами Украины и международными обязательствами Киева по защите свободы слова», – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что более полутысячи украинских журналистов остались без работы после решения Зеленского заблокировать телеканалы. Депутаты Рады готовят обращения в различные инстанции.

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санкции
Владимир Зеленский
Мария Захарова
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