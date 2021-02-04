Новости Общество
Общество
Мария Захарова назвала блокировку каналов Украины вопиющим примером цензуры
4 февраля, 2021 16:52
1 мин
1 мин
facebook.com/MIDRussia
В Министерстве иностранных дел России высказались по поводу решения президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции сроком на пять лет в отношении трех местных оппозиционных телеканалов – «112 Украина», NewsOne и ZIK.
По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, данный жест лидера государства является вопиющим примером политической цензуры.
«Это идет вразрез с законами Украины и международными обязательствами Киева по защите свободы слова», – цитирует Захарову ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что более полутысячи украинских журналистов остались без работы после решения Зеленского заблокировать телеканалы. Депутаты Рады готовят обращения в различные инстанции.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку