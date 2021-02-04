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Более полутысячи украинских журналистов остались без работы из-за Владимира Зеленского

Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 12:36
2 мин
Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 12:36
2 мин
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

После блокировки президентом Украины Владимиром Зеленским трех местных телеканалов, 643 журналиста остались без работы. Владельцы попавших под санкции средств массовой информации намерены защищать права своих сотрудников через Верховный суд, международные организации и Европейский суд по правам человека. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.

«На трех каналах работает 1500 человек, 643 журналиста, мы будем защищать их права. Не может быть сегодня санкций в отношении граждан Украины и юридических лиц», – сказал Медведчук в интервью на канале RT Россия.

Кроме того, он отметил, что в ближайшее время состоится чрезвычайный съезд партии, на котором депутаты Украины обсудят организацию протестных акций против режима Зеленского.

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты Америки поддержали решение президента Украины о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и связали его с борьбой против России.

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санкции
Владимир Зеленский
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