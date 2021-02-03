США поддержали блокировку телеканалов на Украине и связали ее с борьбой против России

Политика

Соединенные Штаты Америки поддерживают решение президента Украины Владимира Зеленского по блокировке трех оппозиционных телеканалов страны. Об этом говорится на официальной Facebook-странице американского посольства на Украине.

«США поддерживают вчерашние усилия Украины по противодействию злокачественному влиянию России в соответствии с украинским законодательством в защиту ее суверенитета и территориальной целостности», – говорится в сообщении консульства.

Ранее Зеленский все же решил прокомментировать свое решение о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.