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Политика
США поддержали блокировку телеканалов на Украине и связали ее с борьбой против России
3 февраля, 2021 17:21
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Flickr
Соединенные Штаты Америки поддерживают решение президента Украины Владимира Зеленского по блокировке трех оппозиционных телеканалов страны. Об этом говорится на официальной Facebook-странице американского посольства на Украине.
«США поддерживают вчерашние усилия Украины по противодействию злокачественному влиянию России в соответствии с украинским законодательством в защиту ее суверенитета и территориальной целостности», – говорится в сообщении консульства.
Ранее Зеленский все же решил прокомментировать свое решение о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
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