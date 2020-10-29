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В Подмосковье маленький мальчик поселился с бездобными в лесу в самодельной хижине. Его заметили мамочки на детской площадке, куда ребенок ходил играть.

Местные жительницы выяснили, что ребенок «ничейный». Он регулярно приходит из леса, чтобы поиграть со сверстниками.

После детской площадки мальчик уходит обратно в лес - в лагерь бездомных, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Ранее в Подмосковье на улицу выбежал плачущий двухлетний ребенок с разными травмами. На протяжении 2,5 недель его регулярно избивал отчим.