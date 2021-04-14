«Люди ждали»: россияне поверили в путинский укол без камер и начали массово вакцинироваться

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Близкие к администрации президента России и правительству Москвы источники сообщили о росте желающих сделать прививку после вакцинации главы государства Владимира Путина. В течение трех дней после этого события количество вакцинировавшихся в Москве выросло в 4 раза - с 8 до 30 тысяч.

Источник объяснил: «Видимо, люди все-таки ждали, когда президент сделает себе вакцину, иначе это не объяснить». Его слова приводят «Ведомости».

4 апреля о росте количества желающих привиться сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Причину она не называла.

Путин привился от COVID-19 23 марта. Процедура прошла втайне ото всех. Неизвестна вакцина, которую использовали для президента. Речь идет о двухкомпонентном препарате. Некоторые источники сообщали, что Путин привился «ЭпиВакКороной». До президента одной из российских вакцин привился зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.