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Луганск переименуют в честь маршала СССР
8 мая, 2022 11:30
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Город Луганск на 9 мая получит свое старое название - Ворошиловград.
Как сообщили власти Луганской народной республики, эта традиция существует с 2020 года. Трижды в год город получает прежнее название: на 9 мая, 22 июня и 14 февраля.
В 1935 году город назвали Ворошиловград в честь военного советского деятеля, маршала СССР - Климента Ворошилова.
Лишь в 1990 году город был переименован в Луганск, сообщает телеграм-канал «IZ.RU».
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал запрет на украинские флаги в Берлине на 8 и 9 мая. Он назвал решение немецких властей «пощечиной украинскому народу». По словам Мельника, он «шокирован» тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая демонстрацию флагов Украины.
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