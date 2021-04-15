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Лучшим российским брендом оказался Putin Team

Лилия Караева
15 апреля, 2021 15:00
2 мин
Лилия Караева
15 апреля, 2021 15:00
2 мин
Владимир Путин
ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Учрежденная правительством организация Роскачество составила рейтинг спортивных костюмов для женщин. Лучшим брендом оказался Putin Team - он обогнал Adidas, Puma и Nike.

Роскачество проверило 16 марок женской спортивной одежды. Самый дорогой костюм стоит 15 тыс. рублей. Цена комплекта Putin Team - 13 890 рублей.

Бренд получил 4,9 баллов из 5 по критериям безопасности и качества, говорится на сайте Роскачества. Лучше Putin Team оказались только New Balance, Reebok, Under Armour и Fila. Эти марки вошли в топ-5.

Хуже Putin Team - бренды Adidas, Puma, Nike, Jordan, Vans и Asics. В Роскачестве подчеркнули, что бренд Putin Team может претендовать на российский Знак качества.

Пошивом одежды занимается компания бизнесмена Дмитрий Шишкина. Он сотрудничает с властями и госкомпаниями: его фирма, в частности, отшивала корпоративную одежду для «Газпрома», «Роснефти», «Росатома».

До выпуска одежды в 2017 году появилось движение Putin Team в поддержу президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что на месте бутика Louboutin в Москве должен появиться магазин Putin Team.

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Роскачество
Рейтинг
Putin Team
Спортивные костюмы
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