На месте бутика Louboutin в Москве появится магазин Team Putin

Предпринимательница Айсель Трудел, владеющая правами на открытие в России магазинов Marc Jacobs, Christian Louboutin, Oscar de la Renta и других, откроет в Москве бутик Team Putin. В созданном хоккеистом Александром Овечкиным движении Putin Team заявили, что данный бренд «в благих целях» разрешено использовать всем желающим.

Бутик появится на месте закрытого в начале июля магазина Christian Louboutin. Вывеску Aizel x Team Putin монтируют рабочие на Большой Дмитровке.

Представители владелицы подтвердили, что магазин с капсульной коллекцией откроется 8 октября. Других комментариев они не дали.

У РБК есть приглашение на открытие точки продаж. В нем сказано, что при создании коллекции использовались принты ивановских ситцев 1920-30-х годов и изображения героев студии «Союзмультфильм».

Фамилию президента России в 2007 году с разрешения использовал ИД «Комсомольская правда». На уличных билбордах разместили постеры с его изображением и цитатой: «Еду на работу, читаю «Комсомолку»!».

В апреле сообщалось, что россияне смогут купить куртку, аналогичную той, в которой президент России ездил на рыбалку в Туву.