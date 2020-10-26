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Общество
Лучший футболист мира в 2004 и 2005 годах заразился коронавирусом
26 октября, 2020 09:25
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фото: Pixabay
Бразильский футболист Рональду ди Асис Морейра, более известный всему миру, как Роналдиньо заразился коронавирусом.
Бывший футболист «Барселоны», «Милана» и ПСЖ, а также сборной Бразилии сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. 40-летний бразилец рассказал, что с ним все в порядке. Болезнь проходит бессимптомно, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Гоша Куценко госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция.
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