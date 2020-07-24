Лучше отойти на 8 метров: коронавирус увеличил радиус заражения

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Немецкие ученые провели исследовательскую работу и выяснили максимальное расстояние, на котором способен передаваться коронавирус.

Этот вопрос специалисты изучили на примере вспышки коронавируса на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnies в округе Гютерсло. Там COVID-19 заболели более 2 тысяч сотрудников.

Ученые выяснили, что инфекция передавалась в охлаждаемом помещении с циркуляцией воздуха в радиусе 8 метров, пишет «РИА Новости».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что снятие всех ограничений, введенных в России из-за распространения коронавируса, ожидается в феврале 2021 года.