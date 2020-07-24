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Глава Минздрава сообщил о полной отмене ограничений в феврале 2021 года

Дмитрий Байков
24 июля, 2020 13:46
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фото: Kremlin.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что снятие всех ограничений, введенных в России из-за распространения коронавируса, ожидается в феврале 2021 года.

По словам Мурашко, необходимо время для формирования популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, пишет «РИА Новости». Только после этого можно будет переходить в «фазу возвращения к обычной привычной жизни».

Ранее Мурашко сказал, что Минздрав готов к завершению клинических испытаний, а также идет подготовка к выпуску вакцины.

темы
Россия
Минздрав
коронавирус
ограничения
Михаил Мурашко
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