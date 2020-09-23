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Лицо МИДа Мария Захарова удивила песней-исповедью «Я слишком тебя любила»

Лилия Караева
23 сентября, 2020 13:23
1 мин
Мария Захарова
Facebook.com/maria.zakharova

Певица Любовь Успенская выпустила новую песню, автором стихов которой стала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ссылку на музыкальную композицию она разместила в Facebook 23 сентября.

По словам Захаровой, песня посвящена сложным отношениям Успенской с дочерью.

В припеве есть строчки: «Я не могу кричать, я не могу дышать! // Я не могу понять. Ты просто меня убила!» // Я не могу кричать, я не могу понять, // Как ты не видишь мать, которая слишком любила».

Комментируя выход композиции, Захарова написала: «Слова мои. Боль ее».

До этого Захарова уже становилась автором песен. В апреле вышла композиция Максима Фадеева и Валерии «До предела», именно представитель МИДа была автором стихов к ней.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров написал стих про пожары в тайге.

темы
Мария Захарова
песня
Любовь Успенская
1 мин