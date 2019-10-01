Лавров сочинил стих про пожары для российского журнала

Опубликовано новое стихотворение министра иностранных дел России Сергея Лаврова под названием «Выстрел в тайге». В нем описывается случай в охваченной пожарами тайге.

Стихотворение появилось в журнале «Русский пионер» в рубрике «Урок поэзии». Оно написано по просьбе редакции для тематического выпуска «Дым». В предисловии к стиху говорится, что это «драма в трех частях».

В стихотворении автор рассказал, как охотник, почувствовав запах дыма, пытается выбраться из горящего леса. В этот момент он встречает лесника.

«И выстрел заглушил шум дальних электричек, остался у ручья невзрачный мужичок. В кармане у него нашли коробку спичек и пачку сигарет с названием «Дымок», - говорится в последней строфе.

Данное стихотворение – не первая творческая работа Лаврова. В 2015 году журнал опубликовал три стихотворения: «Эмигранты последней волны», «Посошок», «Как будто вчера». Глава российского МИДа является автором гимна МГИМО.