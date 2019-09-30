Высаженное Пушкиным дерево признано «памятником природы»
Лиственница европейская, высаженная поэтом Александром Пушкиным в усадьбе Болдино Нижегородской области, приобрела статус «Дерева – памятника живой природы». По данным работников музея, писатель высадил ее осенью 1833 года.
Лиственница внесена в реестр старовозрастных деревьев – ей 186 лет. Решение о присуждении ей особого статуса приняла сертифицированная комиссия.
Перед деревом установили памятную табличку с указанием статуса и возраста, передает ФБА «Экономика сегодня». Директору музея-заповедника Пушкина «Болдино» Нине Жирковой вручили сертификат, подтверждающий особый статус дерева.
Программу «Деревья — памятники живой природы» учредили в 2010 году. По состоянию на 2017 год, статус памятника носили 153 дерева.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!