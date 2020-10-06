Лишь каждый пятый в РФ смог воспользоваться появившейся в сентябре возможностью

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Только каждый пятый россиянин, подавший заявление на банкротство по упрощенной схеме, смог добиться запуска процедуры. За месяц действия нормы ею хотели воспользоваться 2 тысячи человек, но заявки одобрили только 413.

Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Большую долю отказов связывают с тем, что россияне пока не разобрались в нюансах закона.

Гражданин может рассчитывать на банкротство без суда в случае долга в размере от 50 до 500 тыс. рублей. У должника не может быть имущества и средств для погашения. Исполнительное производство на должника должно быть прекращено, а исполнительный лист, по которому судебные приставы проводили взыскание, возвращен.

По мнению партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимира Ефремова, именно пункт о наличии оконченнного исполнительного производства ограничил доступ граждан к банкротству, пишет РБК.

Ранее «Русская планета» выяснила, можно ли теперь россиянам взять в долг и не возвращать деньги.