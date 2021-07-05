Лишь бы не российское: Украина откажется от российских тестов на коронавирус
Украина намерена выпустить собственные тест-системы на коронавирус и отказаться от тестов, которые сейчас закупаются в России. Первый прототип украинского теста на коронавирус планируется выпустить в 2022 году. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Он пояснил, что на сегодняшний день большинство тестов на COVID-19 Украина приобретает в России или Европе. После эти тесты переупаковывается на территории страны. В результате такой схемы, стоимость тестов получается очень высокой.
По словам Кузина, до конца 2021 года в стране будут разработаны «несколько прототипов отечественных тест-систем». Также будет представлен механизм по использованию внутренних производственных мощностей страны «для закрытия потребностей фармацевтического и сектора биобезопасности», передаёт «РБК-Украина».
Напомним, украинская сторона неоднократно категорически отказывалась от приобретения разработанной в России вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава Минздрава Украины заявлял, что препарат «ни при каких ситуациях» не получит регистрацию. При этом принципиальный отказ имел под собой явно политические мотивы. Аналогичную позицию заявлял президент Владимир Зеленский.