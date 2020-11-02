Новости Общество
Общество
Лифт с единственным пассажиром-ребенком упал в Москве
2 ноября, 2020 18:23
1 мин
Pixabay.com
В жилом доме в Москве упал лифт с ребенком внутри. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.
Инцидент произошел в подъезде дома № 21 на улице Народного ополчения в округе Хорошево-Мневники. Кабина застряла между этажами.
Спасатели вытащили ребенка. По их словам, он не получил никаких травм, медицинская помощь не потребовалась, передает телеканал «360».
Ранее в Московском финансово-юридическом университете лифт со студентами застрял на первом этаже. В кабине находились 22 человека вместо 6. СМИ писали, что половина студентов после падения упала в обморок.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин