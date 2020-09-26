Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Полный студентов лифт посеял раздор между московским вузом и СМИ

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 18:35
1 мин
Photo
Flickr

В Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) произошел инцидент с участием толпы студентов. Версии университета и СМИ разнятся.

Как заявил представитель учреждения, лифт со студентами остановился и застрял на первом этаже и всему виной количество студентов внутри, которое было гораздо выше допустимого. При этом, в университете опровергли данные о том, что лифт упал вниз с высоты.

«В кабине лифта было зафиксировано 22 человека вместо 6. По причине грубого нарушения студентами требований эксплуатации лифта, допустимого предела грузоподъемности, произошла аварийная остановка, спровоцировавшая блокирование обучающихся в кабине лифта на уровне первого этажа», — отметили в МФЮА.

Напомним, следователи начали проверку после того, как в СМИ появилась информации о падении лифта со студентами. Также сообщалось, что после падения половина студентов, находившихся внутри, упала в обморок.

темы
студенты
лифт
МФЮА
1 мин