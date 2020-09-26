Полный студентов лифт посеял раздор между московским вузом и СМИ

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В Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) произошел инцидент с участием толпы студентов. Версии университета и СМИ разнятся.

Как заявил представитель учреждения, лифт со студентами остановился и застрял на первом этаже и всему виной количество студентов внутри, которое было гораздо выше допустимого. При этом, в университете опровергли данные о том, что лифт упал вниз с высоты.

«В кабине лифта было зафиксировано 22 человека вместо 6. По причине грубого нарушения студентами требований эксплуатации лифта, допустимого предела грузоподъемности, произошла аварийная остановка, спровоцировавшая блокирование обучающихся в кабине лифта на уровне первого этажа», — отметили в МФЮА.

Напомним, следователи начали проверку после того, как в СМИ появилась информации о падении лифта со студентами. Также сообщалось, что после падения половина студентов, находившихся внутри, упала в обморок.