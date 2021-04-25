Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского поздравили с юбилеем праздничным салютом в Петербурге

Сергей Михневич
25 апреля, 2021 15:49
1 мин
Сергей Михневич
25 апреля, 2021 15:49
1 мин
Zamir Usmanov/Globallookpress.com
Zamir Usmanov/Globallookpress.com

Сегодня, 25 апреля, председатель ЛДПР Владимир Жириновский отмечает 75-летний юбилей.

В Санкт-Петербурге региональное отделение партии подготовило ему необычный подарок - именную гильзу легендарного выстрела пушки Петропавловской крепости.

«На протяжении 30 лет Владимир Жириновский ведет партию к новым вершинам. Мы искренне гордимся партийными успехами, и надеемся на последовательное преумножение достигнутых результатов», - сказал руководитель партии ЛДПР в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Павел Иткин.

Ранее Владимир Жириновский рассказал, о чем мечтает. Политик рассказал, что в молодости он хотел иметь свою квартиру, а сейчас мечтает занять пост главы государства, пишет ФАН.

<br/>

Поделиться
ТЕГИ
ЛДПР
Россия
Жириновский
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!