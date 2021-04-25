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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского поздравили с юбилеем праздничным салютом в Петербурге
25 апреля, 2021 15:49
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Zamir Usmanov/Globallookpress.com
Сегодня, 25 апреля, председатель ЛДПР Владимир Жириновский отмечает 75-летний юбилей.
В Санкт-Петербурге региональное отделение партии подготовило ему необычный подарок - именную гильзу легендарного выстрела пушки Петропавловской крепости.
«На протяжении 30 лет Владимир Жириновский ведет партию к новым вершинам. Мы искренне гордимся партийными успехами, и надеемся на последовательное преумножение достигнутых результатов», - сказал руководитель партии ЛДПР в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Павел Иткин.
Ранее Владимир Жириновский рассказал, о чем мечтает. Политик рассказал, что в молодости он хотел иметь свою квартиру, а сейчас мечтает занять пост главы государства, пишет ФАН.
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